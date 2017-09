Twin Peaks: David Lynch aperto alla possibilità di una quarta stagione (ma non a breve)

Il finale del revival di I segreti di Twin Peaks ci ha lasciato con i dubbi che temevamo non sarebbero stati risolti. I quesiti che ci tormentano sono pari alle domande a cui è stata data risposta. E ora che accadrà? Gli ascolti non straordinari farebbero pensare che Showtime si fermerà qui, ma David Lynch sembra aperto alla possibilità di andare avanti, anche se ammette che "per scrivere e realizzare questa serie mi ci sono voluti quattro anni e mezzo."

Il revival termina con Dale Cooper intrappolato a Twin Peaks in una dimensione parallela (almeno così sembra). Entertainment Weekly svela che Lynch, apparso via Skype a un evento pubblico al Kulturni Centar Beograda in Serbia per promuovere la sua mostra fotografica Small Stories, abbia dichiarato: "E' troppo presto per dire se ci sarà una quarta stagione dello show. Se accadrà, dovremo attendere qualche anno perché mi ci sono voluti quattro anni e mezzo per scrivere e girare questa stagione".

