Twin Peaks: anche Mark Frost apre alla quarta stagione!

Il finale del revival di I segreti di Twin Peaks ha lasciato i suoi fan con tanti dubbi che temevano non sarebbero stati risolti. Gli ascolti non straordinari farebbero pensare che Showtime si fermerà qui, ma David Lynch nelle scorse settimane sembrava aperto alla possibilità di andare avanti, anche se con i suoi tempi. In questi giorni è intervenuto a riguardo anche Mark Frost, storico co-creatore della serie, che non sembra escludere un ritorno di Dale Cooper sul piccolo schermo:

"Non ho ancora deciso. Penso che sia una questione aperta, la stiamo analizzando e anche Showtime sta meditando. Bisogna pensarci a lungo e a fondo, prenderemo una decisione quando arriverà il momento. Sicuramente non abbiamo alcuna fretta."

