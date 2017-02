Twin Peaks: Addio a Warren Frost, uno dei volti della serie

Cristiano Ogrisi

L'attore Warren Frost si è spento oggi all'età di 91 anni nella sua casa nel Vermont. Frost, veterano di guerra, è noto al grande pubblico soprattutto per la parte del dottor Will Hayward, il medico del paese, in I segreti di Twin Peaks, la serie tv cult creata da David Lynch e Mark Frost, suo figlio. Il dottor Hayward era il padre di Donna Hayward (Lara Flynn Boyle), una delle protagoniste, ed è anche colui che ha identificato il corpo senza vita di Laura Palmer nel pilot del telefilm.

Queste le parole del figlio Mark:

"Siamo dolenti di comunicare la morte del nostro caro papà, Warren Frost. Dalle coste dello sbarco in Normandia a una carriera lunga cinquant'anni tra teatro, televisione e cinema, è rimasto sempre lo stesso uomo umile del Vermont che ci ha insegnato che ciò che poteva fare la differenza era vivere una vita nella verità. Siamo grati di aver condiviso tutto con lui per tutto questo tempo."

Frost è presente nel cast della nuova stagione di Twin Peaks, in partenza il 21 maggio negli Stati Uniti, e sarà il suo ultimo ruolo della carriera.

