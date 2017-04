Trust: Hilary Swank nel cast della serie FX nei panni di Gail Getty

FX ha annunciato che l'attrice due volte premio Oscar Hilary Swank è entrata a far parte del cast di Trust, serie biografica incentrata sulla famiglia Getty. La Swank sarà Gail Getty, madre determinata e volitiva di John Paul Getty III che proverà in tutti i modi ad aiutare il figlio mentre si scontra con la sua complessa famiglia.

A occuparsi della regia della prima stagione dello show, composta da 10 episodi, sarà il regista inglese Danny Boyle che racconterà la storia di John Paul Getty III, erede dei petrolieri Getty. Il regista inglese si dedicherà all'epica in cui si racconta la storia di una dinastia familiare concentrandosi sul potere corrosivo del denaro e sul mistero che nasconde ogni famiglia, ricca o povera che sia. Donald Sutherland interpreterà il miliardario John Paul Getty, patriarca della celebre familglia.

La prima stagione di Trust sarà incentrata sugli eventi del 1973, quando il giovane Getty viene rapito a Roma e i suoi aguzzini, appartenenti alla Mafia, chiedono un riscatto milionario. Lo show metterà in scena l'incubo vissuto da Getty nelle mani dei rapitori, i quali non capiscono perché nessuno sembri volere indietro il giovane uomo. La polizia italiana crede che si tratti di uno scherzo e rifiuta di investigare sul caso. Il padre di Paul si trova a Londra, immerso nell'oblio dell'eroina e rifiuta di rispondere al telefono. Il nonno di Paul, uno degli uomini più ricchi al mondo, è isolato nella magione dei Tudor nella campagna inglese circondato da cinque amanti e un cucciolo di leone, perciò sembra avere troppo da fare per occuparsi del nipote. Solo la madre di Paul si occupa dei negoziati, ma il problema è che anche lei ha gravi problemi.

La miniserie vedrà in veste di produttori esecutivi lo sceneggiatore Simon Beaufoy, Danny Boyle e Christian Colson. Lo show arriverà su FX a gennaio 2018.

