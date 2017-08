Trump e Charlottesville: dal "vaffa" di Negan a J.K. Rowling, la risposta di Hollywood

Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa oggi tornando a parlare dei terribili eventi di Charlottesville, dove un auto si è lanciata contro un corteo anti-razzista durante un raduno dei suprematisti bianchi della Virginia.

Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Le colpe sono da entrambe le parti, non ho dubbi a riguardo e non dovreste averne nemmeno voi!". In poche parole Trump ha deciso di non denunciare il razzismo e la violenza dei suprematisti bianchi, ma piuttosto ha scelto una via più "moderata" arrivando a dire addirittura che non hanno tutte le colpe. Anche subito dopo la tragedia in cui ha perso la vita una donna il Presidente parlò di responsabilità da attribuire a più parti.

Come se non bastasse Trump ha continuato dichiarando che tra le fila dei suprematisti bianchi ci sono "alcune davvero buone persone". In risposta a queste parole il veterano Norman Lear, figura molto conosciuta negli States, ha scritto: "Ho combattuto contro i Nazisti durante la seconda guerra mondiale. Loro non erano assolutamente buone persone!". La regista Ava DuVernay ha invece detto: "Non so più cosa provare. Shock? Fatto. Schifo? Provato. Rabbia? Continua da tempo ormai. Tutto questo è senza senso e disgustoso!". Lin-Manuel Miranda su Twitter ha semplicemente evocato l'impeachment per il Presidente definendolo "davvero un pessimo uomo".

Tra i tanti messaggi contro Trump e le sue parole oltraggiose, quello di Jeffrey Dean Morgan interprete di Negan in The Walking Dead è stato forse il più esplicito e pratico. L'attore ha infatti scritto: "Vaffanculo, dico sul serio. Vaffanculo in generale, ma oggi per averci costretto a spiegare il razzismo ai nostri figli!"

@realDonaldTrump FUCK YOU. Seriously. Fuck you for everything. Today? Fuck you for making us have to explain racism to our children. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 15 agosto 2017

Insieme a lui altre celebrità sono intervenute esprimendo il loro sdegno, tra cui J.K. Rowling, Michael Moore, Jimmy Kimmel, Stephen King, Barbra Streisand, Judd Apatow, Chris Evans, James Gunn e moltissime altre. Ecco qualche tweet:

OMG. What did we just watch? He blamed the anti-racism protesters. He likened George Washington to Robert E. Lee. Donald. Trump. Fuck. You. — Michael Moore (@MMFlint) 15 agosto 2017

I haven't seen anything that crazy since Tyson bit Holyfield @realDonaldTrump — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 15 agosto 2017

One good thing about that abomination of a speech: it's now impossible for any Trump supporter to pretend they don't know what he is. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 15 agosto 2017

Trump must be removed. Republicans, stand up to this obscene man. — Stephen King (@StephenKing) 15 agosto 2017

"There are two sides to every story," Trump said today. True, but sometimes one of the sides is a fucking asshole. — James Gunn (@JamesGunn) 15 agosto 2017

Is anyone else watching this?!? Wow...it's like watching a train wreck!! 'Before I make a statement I need the facts'?! Since when?? — Chris Evans (@ChrisEvans) 15 agosto 2017

One of the most transparent lies Trump told today is that he likes to wait for the facts before he makes a statement. Hahahahahaahaha — John Legend (@johnlegend) 15 agosto 2017

What...the...FUCK is happening in our country? Our president just...sided...with...Nazis and white nationalists. Holy. FUCK https://t.co/YJzAQBUJgp — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 15 agosto 2017

