True Detective, Woody Harrelson non tornerà nella serie tv HBO!

Matthew McConaughey non ha mai escluso la possibilità di tornare in scena in True Detective col suo Rust Cohle, tanto da far sperare i fan che la quarta stagione dello show HBO fosse un ritorno del duo McConaughey - Woody Harrelson. Ma è arrivata oggi la notizia, durante un'intervista con Yahoo! Entertainment che Harrelson non ha intenzione di riprendere il ruolo di Martin Hart:

"No, direi di no. Perché è andata così bene la prima volta! E se tornassimo non sentiremmo altro che 'Non all'altezza! Non bello come prima! Ragazzi, prima eravate grandiosi, ma stavolta...'. Non voglio mettermi nella condizione di sentire queste parole."

I fan sul web si sono divisi, tra chi avrebbe voluto altre avventure del duo e chi invece pensa che la prima stagione sia conclusa e sia un capitolo da lasciare così, senza strascichi pericolosi. La HBO sta lavorando alla terza stagione con Mahershala Ali nei panni di un poliziotto alle prese con un torbido caso negli Ozarks. Nic Pizzolatto è tornato come sceneggiatore per un rinnovo che sembrava un miraggio dopo la grande delusione della seconda stagione, dove Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn non sono bastati per far entrare lo show nel cuore dei fan.

Se la terza stagione dovesse andare bene, HBO potrebbe considerare un ritorno di Rust Cohle in un futuro, ma sembra proprio che il suo partner stavolta non sarà con lui.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News True Detective, Woody Harrelson non tornerà nella...