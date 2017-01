"True Detective", "The Night Of": HBO riaccende la speranza per l'arrivo di nuove stagioni

I cambiamenti interni avvenuti di recente in HBO potrebbero avere risvolti positivi per gli spettatori. Il nuovo presidente di programmazione Casey Bloys starebbe infatti pensando di riproporre alcuni degli show più amati, mettendo in cantiere una terza stagione di True Detective e una seconda dell'acclamato The Night Of.

Ecco cosa ha dichiarato di recente Bloys: "Steven Zaillian e Richard Price hanno diverse idee. Spero che questo brainstorming porti a qualcosa, ma su di loro so per certo una cosa: se non sono sicuri al 100% di un'idea si prendono il tempo necessario. Ho detto loro che lo faremo solo quando saremo pronti. Spero che abbiano le idee giuste."

The Night Of ha avuto una lunga genesi. Il pilot vedeva nel cast il compianto James Gandolfini in veste di protagonista. Dopo la sua morte la macchina produttiva di è fermata ed è stato ingaggiato John Turturro. Al momento non sappiamo se la seconda stagione seguirà il solito personaggio o se ci saranno dei cambiamenti.

Per quanto riguarda la terza stagione di True Detective, la faccenda è più complicata: "Per adesso non ho niente di scritto, ma so che alcune idee sono nell'aria. Non ho intenzione di mettere fretta. Non voglio niente che non sia all'altezza".

Il creatore di True Detective Nic Pizzolatto al momento è impegnato nello sviluppo di una nuova serie su Perry Mason che dovrebbe vedere protagonista Robert Downey Jr., ma ci auguriamo che trovi il tempo per tornare a occuparsi anche dello show che lo ha reso celebre.

