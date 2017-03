True Detective, al via la terza stagione con l'autore di Deadwood

Il sito di The Hollywood Reporter ha confermato che Nic Pizzolatto è al lavoro sulla potenziale terza stagione di True Detective insieme a David Milch, il creatore della serie Deadwood.

La HBO non ha, per ora, confermato la notizia ufficialmente e non è stata ancora ordinata la produzione degli episodi inediti.

La prima stagione era stata diretta da Cary Fukunaga e aveva come protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, mentre per il secondo ciclo di episodi erano stati scelti come star Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams.

A distanza di due anni dalla messa in onda delle ultime puntate prodotte, il creatore della serie antologica sembra abbia finalmente trovato l'idea giusta per dare seguito allo show, in grado di ottenere in passato circa 11 milioni di spettatori.

