TRON, Spider-Man e Avengers: tutte le novità dei parchi di divertimenti Disney!

Otto anni fa la Disney ha acquisito la Marvel Entertainment, compresi Marvel Comics e Marvel Studios, per 4 miliardi di dollari. Dopo aver espanso il suo impero anche nel mondo delle serie tv e dei videogiochi, la Disney sta per aprire una zona a tema Marvel dentro al parco di divertimenti Disney California Adventure. Quest'estate ha già aperto l'attrazione Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout che è diventata subito una delle preferite dai fan, con persone in coda per un paio d'ore per riuscire a entrare. Durante il D23 Expo, è stato annunciato l'arrivo di attrazioni su Spider-Man e sugli Avengers.

Invece al Disney World's Magic Kingdom di Orlando, in occasione del suo cinquantesimo anniversario nel 2021, sarà inaugurata un'attrazione a tema TRON, la TRON Lightcycle Power Run. Nella prima parte del 2017 circolava la voce di un nuovo reboot di TRON pronto a entrare in pre-produzione, con protagonista Jared Leto, ma poi il progetto sembra essersi fermato; intanto ecco un primo concept della Power Run di Orlando:

