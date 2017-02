Trollhunters: Guillermo del Toro annuncia il rinnovo della serie

Guillermo del Toro ha annunciato che Netflix ha rinnovato la serie animata Trollhunters per una seconda stagione che sarà composta da 13 episodi. Le nuove puntate debutteranno entro la fine del 2017 e potranno contare sulla voce di Anton Yelchin che aveva già lavorato ai dialoghi, grazie al lavoro compiuto dagli autori che avevano completato gli storyboard mesi prima della sua morte, avvenuta tragicamente nel giugno 2016.

Il progetto degli autori comprende un totale di 52 episodi, facendo quindi presupporre una terza stagione.

We have 52 episodes mapped for TROLLHUNTERS. We delivered 26 (two 13 episode seasons) in what we called Season1. More to come! — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 9, 2017

Anton's work for TROLLHUNTERS was many episodes ahead of Season 1. A year ago we had already storyboarded Season 2. Anton recorded it all! — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 9, 2017

Il protagonista è il giovane Jim Lake Jr. che un giorno mentre sta andando a scuola, si imbatte in un amuleto mistico, scoprendo per caso un'incredibile civiltà segreta popolata da troll, creature che vivono negli spazi che si trovano sotto la cittadina di Arcadia. Jim dovrà affrontare il suo nuovo ruolo di Trollhunter, giurando di proteggere i troll buoni da alcuni temibili nemici in cerca di vendetta. Jim dovrà quindi dividersi tra le sue battaglie quotidiane a scuola e affrontare anche una guerra che va avanti da secoli, un conflitto che minaccia anche il genere umano.

