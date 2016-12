Trollhunters, clip in esclusiva della serie ideata da Guillermo del Toro

Patrizio Marino

Da domani 23 dicembre, su Netflix, sarà disponibile Trollhunters, la nuova serie animata firmata DreamWorks, nata dall'immaginazione senza limiti del maestro degli storyteller Guillermo del Toro, una favola in cui due mondi sono destinati a incontrarsi in un'epica saga.

Il protagonista è il giovane Jim Lake Jr. che un giorno mentre sta andando a scuola, si imbatte in un amuleto mistico, scoprendo per caso un'incredibile civiltà segreta popolata da troll, creature che vivono negli spazi che si trovano sotto la cittadina di Arcadia. Jim dovrà affrontare il suo nuovo ruolo di Trollhunter, giurando di proteggere i troll buoni da alcuni temibili nemici in cerca di vendetta. Jim dovrà quindi dividersi tra le sue battaglie quotidiane a scuola e affrontare anche una guerra che va avanti da secoli, un conflitto che minaccia anche il genere umano.

Trollhunters è una fiaba della DreamWorks basata su un ambizioso e complesso storytelling con illustrazioni sbalorditive che innalzano il livello delle serie animate, creando un evento che appassionerà tutta la famiglia.

Oggi Movieplayer.it vi presenta in anteprima la nuova clip Jim diventa il cacciatore di troll che anticipa l'uscita della nuova serie targata Netflix.

