Triple Frontier: Mark Wahlberg, Charlie Hunnam e Garrett Hedlund in trattative con Netflix

Si torna a parlare del thriller Triple Frontier. Il film prodotto da Netflix e diretto da J.C. Chandor entrerà in lavorazione ad agosto e ormai il casting è alla stretta finale. Mark Wahlberg è entrato in trattative per rimpiazzare Ben Affleck, che ha abbandonato il progetto la scorsa settimana.

Triple Frontier verrà girato alle Hawaii e in Colombia e vedrà nel cast l'inglese Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal. A loro si dovrebbe aggiungere Adria Arjona.

Triple Frontier, scritto da Mark Boal, fa riferimento alla pericolosa regione di frontiera compresa tra gli stati di Paraguay, Argentina e Brasile, dove i fiumi Igazu e Parana convergono rendendo la "la triple frontiera" difficile da monitorare e perciò regno del crimine organizzato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Triple Frontier: Mark Wahlberg, Charlie Hunnam e...