Triple Frontier: Channing Tatum, Tom Hardy e Paramount abbandonano il progetto

Paramount ha deciso di non produrre il preannunciato Triple Frontier. Con l'uscita di scena dello studio anche gli interpreti Channing Tatum e Tom Hardy hanno abbandonato il film che sarebbe dovuto entrare in lavorazione a giorni. La svolta sembrava prossima con l'arrivo di J.C. Chandor alla regia, ma a quanto pare Tatum e Hardy non erano soddisfatti dell'ultima versione della sceneggiatura.

Triple Frontier, scritto da Mark Boal, fa riferimento alla pericolosa regione di frontiera compresa tra gli stati di Paraguay, Argentina e Brasile, dove i fiumi Igazu e Parana convergono rendendo la "la triple frontiera" difficile da monitorare e perciò regno del crimine organizzato.

Al momento Tom Hardy è impegnato con la serie storica Taboo, mentre Channing Tatum si prepara a recitare nel musical Wingmen.

