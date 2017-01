Tremors 6: le riprese inizieranno la prossima settimana in Sud Africa

Sembra destinata a non concludersi in tempi brevi la storia di Tremors, il franchise iniziato negli anni '90 con il film con protagonisti Kevin Bacon e Fred Ward nel ruolo di due abitanti di Perfection, nella città di Nevada, alle prese con delle terrificanti creature che emergono dalle profondità per nutrirsi di esseri umani.

Il lungometraggio è diventato un cult e sono stati prodotti ben quattro sequel e una serie televisiva prodotta per Syfy.

La Universal Studios ha recentemente messo in cantiere anche un sesto film, le cui riprese inizieranno la prossima settimana in Sud Africa, come rivelato dall'attore Michael Gross sulla sua pagina Facebook. L'attore ritornerà ancora una volta sul set dopo aver già recitato in Tremors 5: Bloodlines, film diretto da Don Michael Paul che si occuperà anche della regia del nuovo capitolo.

Kevin Bacon, invece, sembra coinvolto nella produzione di un nuovo show per il piccolo schermo che verrà realizzato per Amazon.

