Tredici: una petizione di change.org per chiedere la visione obbligatoria della serie Netflix nelle scuole

Una petizione contro il bullismo. L'arrivo su Netflix della discussa serie Tredici, basata sul romanzo 13 di Jay Asher e adattata da Brian Yorkey, ha fatto discutere tanto da spingere alcuni utenti a invocare la visione della obbligatoria dello show nelle scuole.

La serie racconta, infatti, la storia la storia di Clay Jensen (Dylan Minnette), un ragazzo che al ritorno dalla scuola trova sulla porta di casa una misteriosa scatola con su scritto il suo nome. Nella scatola scopre delle cassette registrate da Hannah Baker (Katherine Langford), una compagna di classe per la quale aveva una cotta e che si è suicidata due settimane prima. Nelle registrazioni, Hannah spiega le tredici ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita. Clay è forse tra queste?

Su Change.org è apparsa una petizione che invita alla visione dello show a scuola per far comprendere agli adolescenti le conseguenze nefaste del bullismo.

Nella petizione, lanciata da Alvise Canal, si legge "Perché Tredici è una serie TV che fa un male cane, che ti mostra uno spaccato di realtà che ognuno di noi ha passato e magari superato indenne, ma che può portare a tragici eventi, definitivi. È un pugno sullo stomaco, una pugnalata al petto... Una lametta sulle vene. Perché solitudine, bullismo, violenza e depressione sono reali, sono maledettamente reali. Le persone sottovalutano gli effetti prodotti dalle loro parole, dai loro gesti, dalle loro toccatine innocenti. Sottovalutano gli sguardi fra i banchi, i mormorii, gli scatti rubati. Magari lo fanno senza neppure un briciolo di cattiveria, ma anche senza consapevolezza. Perché non sanno cosa si prova a stare dall'altra parte. Non conoscono il dolore di essere schermiti e non schermitori; non conoscono i brividi e il terrore del tocco di un estraneo sul tuo corpo; di una diceria che si diffonde; di uno stupro".

Al momento la petizione ha 1.781 sostenitori e punta a raggiungerne 2.500.

