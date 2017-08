Tredici: sette nuovi attori nel cast della seconda stagione

Tredici, uno degli show più di successo di Netflix, è stato rinnovato per una seconda stagione lo scorso maggio, accompagnato da un'ondata di critiche. La descrizione di suicidio, bullismo e violenza sessuale per molti è stato troppo per un telefilm con un target così giovane. La prima stagione, basata sul romanzo di Jay Asher, raccontava la storia di Hannah Baker (Katherine Langford), una liceale che decide di togliersi la vita lasciando però 13 audiocassette dove spiegava i motivi del suo suicidio.

Nonostante l'episodio finale abbia chiuso la vicenda dal punto di vista della ragazza, le nuove puntate sono in produzione e Variety ha annunciato sette nuovi attori che entreranno a far parte dello show: Anne Winters (Tyrant1), Chelsea Alden (American Horror Story), Allison Miller (Incorporated), Samantha Logan (Melissa & Joey), Kelli O'Hara (Masters of Sex), Ben Lawson e Bryce Cass (Cruel Intentions). Nessuno di loro sarà un nuovo protagonista, ma molti di loro appariranno in diversi episodi.

La seconda stagione di Tredici potrebbe avere come nucleo il processo che i colpevoli del suicidio di Hannah devono affrontare dopo la denuncia dei genitori della ragazza, l'aggiunta di altri attori però ci mostra come si esploreranno nuovi lati della storia di Hannah. I nuovi episodi arriveranno su Netflix nel 2018.

