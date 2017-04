Tredici: nelle scuole del Canada è vietato parlare della nuova serie Netflix

Tredici sta facendo discutere in Canada, dopo che alcune scuole hanno iniziato ad avvertire i genitori degli alunni riguardo la natura violenta dell'adattamento del romanzo di Jay Asher, nonostante lo show si sia impegnato a dare un messaggio positivo sulla prevenzione dei suicidi. Dopo aver debuttato su Netflix il 31 marzo, la serie prodotta da Selena Gomez è diventata oggetto di contestazione, una scuola di Edmonton, la St. Vincent Elementary School ha comunicato ai genitori degli studenti che è vietato anche nominare lo show tv dentro all'edificio scolastico. La lettera della scuola afferma:

"La discussione che si sta svolgendo a scuola è preoccupante. La serie non è adatta ai minori e parla del suicidio di una ragazza liceale. Lo show include violenza, sangue, blasfemia, alcol, droghe, fumo, oltre a scene molto intense. Lo scopo di questa email è avvertirvi della situazione. Vi preghiamo di comunicare ai vostri figli che, a scuola, è vietato parlare di Tredici, per via della sua natura inquietante."

L'Hamilton Wentworth District School Board, vicino Toronto, ha affermato che la serie è colpevole di rendere affascinante il suicidio e di ritrarre negativamente il personale scolastico. Ma non solo le singole scuole stanno eliminando la serie dai loro ambienti. La School Mental Health Assist, un'organizzazione nata per aiutare i consigli scolastici in Ontario, ha mandato un promemoria ai docenti ricordandogli di non mostrare lo show con Dylan Minnette e Katherine Langford come materiale educativo:

"L'uso della serie Netflix Tredici come strumento di insegnamento non è raccomandato. Il materiale è violento e potenzialmente dannoso per persone giovani e vulnerabili."

Leggi anche:

Mentre genitori, insegnamenti e presidi stanno avendo problemi con l'adattamento tv, Tredici rimane lo show più popolare dell'anno su Twitter e gli altri social network. Tutti i tredici episodi della prima stagione e lo speciale Beyond the reasons sono disponibili sulla piattaforma streaming.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Tredici: nelle scuole del Canada è vietato...