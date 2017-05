Tredici, il cast alla premiere di Snatched con Cara Delevigne e Amy Schumer

Amy Schumer ha condiviso su Instagram una foto della première della nuova commedia Fottute! che la ritrae insieme a Goldie Hawn, Cara Delevingne (con un nuovo look dovuto ad esigenze di copione per il suo prossimo film), e ai protagonisti della serie Tredici, di cui ieri è stato annunciato il rinnovo.

13 reasons to see #snatchedmovie Un post condiviso da @amyschumer in data: 7 Mag 2017 alle ore 19:23 PDT

Lo show di Netflix tratto dal romanzo di Jay Asher ha attirato particolarmente l'attenzione dell'attrice perché durante gli anni della scuola, come ha recentemente ammesso mentre era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert, è stata vittima dei bulli. Amy ha dichiarato: "Mia madre mi aveva detto che avevo un aspetto favoloso e ci ho creduto. Mi sono sviluppata tardi. I miei incisivi sono caduti quando avevo 11 anni. Andando alle medie non avevo i denti davanti. Ciao Tredici! I ragazzini sono cattivi! Grazie al cielo non esistevano i social media all'epoca".

La Schumer ha però ammesso che la situazione non è affatto cambiata: "I giornalisti ti dicono 'Quindi, con il tuo fisico, che programmi hai?'. Io rispondo: 'Guardate, sono in costume da bagno in questo film. Ci sono delle scene di nudo. Sono a mio agio con il mio corpo'. Penso che le altre persone debbano lavorare sui propri sentimenti. Io sto bene. Ma mi parlano come se dovessero spintonarmi per farmi passare da una porta. Ci passo senza problemi".

