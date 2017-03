Transformers: Travis Knight dirigerà lo spinoff su Bumblebee!

Annunciato il regista che dirigerà lo spinoff della saga dei Transformers incentrato sul personaggio di Bumblebee. Sarà Travis Knight, autore dell'acclamato film in stop motion Kubo e la spada magica a occuparsi di Bumblebee

Nel corso della Toy Fair, lo scorso anno, il capo del franchise per conto di Hasbro Tom Warner aveva anticipato alcune novità sullo spinoff. "Quest'estate abbiamo lavorato intensamente con un team di sceneggiatori di serie A per mappare il futuro del Transformers Cinematic Universe. Il 22 giugno arriverà al cinema Transformers - L'ultimo cavaliere. In più stiamo lavorando a uno spinoff incentrato su Bumblebee, che sarà pronto nel 2018, e sul nuovo capitolo della saga che uscirà nel 2019".

Bumblebee è stato uno dei personaggi preferiti dai fan del franchise fin dalla sua comparsa. Il personaggio si trasformava dapprima partendo da Volkswagen Beetle per poi evolvere in una Chevrolet Camaro. A giugno lo rivedremo in Transformers - L'ultimo cavaliere.

