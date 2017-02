Transformers - L'ultimo cavaliere, svelata la sinossi ufficiale!

Il regista Michael Bay ha diffuso la sinossi ufficiale di Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo della saga robotica.

Transformers - L'ultimo cavaliere esplora le origini del mito dei Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se n'è andato. La chiave per salvare il nostro futuro giace nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. per salvare il mondo nascerà un'improbabile alleanza tra Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Viene un momento nella vita in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'ultimo cavaliere le prede diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno villain. Solo un mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.

Michael Bay ha, inoltre, pubblicato una nota dalla stanza degli sceneggiatori in cui spiega: "Ho vissuto in questo franchise per oltre dieci anni. Per Transformers - L'ultimo cavaliere , abbiamo messo insieme una stanza di sceneggiatori con il compito di espandere la mitologia, integrando i nostri film in modo nuovo. Ogni mossa si collegherà alle altre. E' stato un compito arduo espandere la mitologia di questo mondo attraverso la storia. Abbiamo un grande team di sceneggiatori: Akiva Goldsman, Art Marcum e Matt Holloway, Ken Nolan, Zak Penn, Lindsey Beer, Geneva Robertson-Dworet, Christina Hodson, Steven S. DeKnight, Jeff Pinkner, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. Per tutta l'estate del 2015 hanno lavorato in u grande spazio presso la Paramount, circondati da oltre 10.000 concept images tratte dal franchise, film, cartoni animati e fumetti. Avevano un Bumblebee a grandezza naturale e tante altre riproduzioni. Era la stanza dei sogni di un fan. Ci siamo immersi nella storia dei Transformers creando dei collegamenti. Posso dire che non c'è mai stato un film dei Transformers che possieda un impatto visivo e una mitologia espansa de L'ultimo cavaliere. Questo per me è dolce-amaro. A ogni film dei Transformers, ho annunciato che sarebbe stata la mia ultima volta. Vedo i 120 milioni di fan nel mondo che vanno a vedere questi film, i parchi tematici e i ragazzini che visitano il set grazie a Make-A-Wish. Adoro fare questi film e questo è stato particolarmente divertente da girare, ma questa potrebbe essere davvero l'ultima volta. e' un capitolo finale e un nuovo inizio".

Transformers - L'ultimo cavaliere arriverà al cinema il 22 giugno 2017.

