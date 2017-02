Transformers: L’Ultimo Cavaliere, lo spot dal Super Bowl

Valerio Di G.

Come annunciato qualche giorno fa è stato rilasciato l'atteso trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo del franchise diretto ancora una volta da Michael Bay. Lo stesso regista ha voluto rilasciare lo spot in anticipo rispetto alla prevista programmazione televisiva.

Il film metterà in scena un conflitto tra uomini e Transformers in seguito all'apparente abbandono del leader degli Autobot, Optimus Prime. Le immagini nel trailer mostrano i popolari giocattoli della Hasbro di nuovo in azione tra vecchie e nuove conoscenze!

Bay, nonostante le recenti dichiarazioni sul futuro della saga, promette uno spettacolo pirotecnico capace di entusiasmare i fan dei Transformers. Nel cast ritroviamo Mark Wahlberg nei panni di Cade Yeager e con lui anche Stanley Tucci, John Goodman, Anthony Hopkins e Laura Haddock. Transformers - L'ultimo cavaliere arriverà al cinema il 22 giugno 2017.

