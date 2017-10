Transformers - L'ultimo cavaliere, in esclusiva una clip dagli extra del DVD

Patrizio Marino

Transformers - L'ultimo cavaliere, del regista Michael Bay, infrange i miti essenziali della saga Transformers e ridefinisce il significato della parola "eroe". Gli umani e i Transformers sono in guerra, Optimus Prime è andato. La chiave per la salvezza del nostro futuro giace sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta di Transformers sulla Terra. La difesa del pianeta ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); BUMBLEBEE; un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e un professore di Oxford (Laura Haddock). C'è un momento, nella vita di ognuno di noi, in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers: l'ultimo Cavaliere, i ricercati diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno i cattivi. Solo un mondo sopravvivrà: il loro o il nostro.

L'ultimo episodio della franchise globale Transformers ha come protagonista Mark Wahlberg e include un sensazionale cast di supporto: Josh Duhamel, Stanley Tucci, Anthony Hopkins, Isabela Moner, Laura Haddock, Santiago Cabrera e Jerrod Carmichael.

Movieplayer vi presenta in esclusiva una clip tratta dagli extra del DVD di Transformers - L'ultimo cavaliere con alcune scene del dietro le quinte.