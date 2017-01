Trainspotting: Danny Boyle non esclude la realizzazione di un terzo film

Danny Boyle sembra sia interessato a realizzare un terzo film tratto dai romanzi di Irvine Welsh, continuando così la storia iniziata nel 1996 con Trainspotting e proseguita con T2 Trainspotting.

Robert Carlyle, uno dei protagonisti dei due film ambientati a Edinburgo, ha infatti espresso la sua disponibilità a riprendere ancora una volta il ruolo di Francis "Franco" Begbie durante il programma Breakfast Show di BBC Radio 2, e ha chiesto al regista se esiste la possibilità che il suo desiderio si realizzi.

Il filmmaker ha quindi risposto: "Mi piacerebbe che i personaggi ritornassero di nuovo insieme. L'idea originale era come la serie Likely Lads che, dopo sette anni, è ritornata in tv con Whatever Happened to the Likely Lads e ha poi ispirato quella grandiosa canzone dei Libertines 'Oh what happened to you, whatever happened to me'. Ed è quell'idea che i personaggi ci appartengano e possiamo ritornarci a occuparci di loro perché saranno sempre nostri".

Welsh, nel 2016, ha pubblicato il libro The Blade Artist, dedicato a Begbie, e Carlyle spera quindi di poter continuare la storia del personaggio anche nella versione cinematografica.

Lo scrittore Irvine Welsh ha anticipato che T2 Trainspotting racconterà una storia su quello che è diventata Edimburgo, seguendo la reunion dei protagonisti.

Danny Boyle dirige il cast al completo di Trainspotting, composto da Ewan McGregor (Renton) Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy) e Robert Carlyle (Begbie) nella nuova avventura firmata dallo sceneggiatore dell'originale John Hodge.

