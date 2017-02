Trainspotting 2 in anteprima nelle sale The Space Cinema per la Trainspotting Night

Patrizio Marino

Alla vigilia dell'uscita ufficiale del sequel (23 febbraio), The Space riporta al cinema le vite sregolate, il disagio generazionale e le rocambolesche giornate dei quattro giovani scozzesi protagonisti di Trainspotting, vero e proprio fenomeno cinematografico, tra i più celebri film del XX secolo.

È ancora Danny Boyle a dirigere la reunion tra Ewan McGregor (Mark Renton), Robert Carlyle (Francis Begbie), Ewen Bremner (Spud) e Jonny Lee Miller (Sick Boy) per riprendere la storia da dove si era interrotta vent'anni fa: una rissa, un conto in sospeso e i buoni propositi di Rent che "sceglie la vita" un attimo prima dei titoli di coda.

La #TrainspottingNight (questo l'hashtag ufficiale per comunicare sui social in occasione dell'evento) prenderà il via alle 20:00 del 22 febbraio, quando sarà trasmesso in esclusiva per The Space Cinema il primo film del 1996 e successivamente, T2 Trainspotting, tutto con un unico biglietto da 10,50€. È già possibile acquistare i ticket attraverso l'app ufficiale di The Space Cinema, sul sito o presso le casse del circuito.

