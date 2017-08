Tony Gilroy possibile regista e sceneggiatore di Methuselah

Tony Gilroy sta concludendo le trattative con la Warner Bros per stringere un accordo che prevede la stesura della sceneggiatura e la regia di un thriller, ancora senza un titolo ufficiale, prodotto da David Heyman e Jeffrey Clifford.

Il progetto dovrebbe essere quello attualmente conosciuto come Methuselah che avrebbe dovuto essere diretto da Joachim Rønning e interpretato dall'attore Tom Cruise.

Gilroy incontrerà lo studio per introdurre il suo approccio alla storia di un uomo che è riuscito a sopravvivere per 400 anni senza mai invecchiare, accumulando così nel corso degli anni sapienza e molte conoscenze utili anche alla sopravvivenza.

Gilroy ha recentemente collaborato alla realizzazione di Rogue One, aiutando a riscrivere alcune parti della sceneggiatura del progetto ambientato nel mondo di Star Wars.

