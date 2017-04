Toni Collette e Thomas Haden Church star della commedia Shriver

Toni Collette e Thomas Haden Church, dopo Lucky Them, reciteranno nuovamente nella commedia Shriver.

La storia racconterà quello che accade a un uomo solitario, spesso su di giri, e depresso (Church) che viene scambiato per un autore famoso ma che non ama apparire in pubblico, a causa del fatto che possiedono lo stesso nome e cognome. Shriver si ritrova così al centro dell'attenzione e dell'adulazione, partecipando a un evento che celebra il ventesimo anniversario del libro scritto dal vero autore. Il protagonista decide di immergersi nel ruolo e inizia una storia d'amore con una professoressa di letteratura (Collette) che ha organizzato la conferenza, ma la situazione potrebbe precipitare quando il vero scrittore si presenta.

Il progetto sarà scritto e diretto da Michael Maren, mentre la produzione sarà curata da John Kesselman e Alfred Sapse.

