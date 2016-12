Tomb Raider: le riprese del reboot al via a gennaio! Svelata la sinossi

Dopo Warcraft - L'inizio e Assassin's Creed, il mondo dei videogame torna a incontrare quello del cinema. A gennaio prenderanno il via le riprese del preannunciato reboot Tomb Raider, che vedrà protagonista il premio Oscar Alicia Vikander. L'annuncio arriva da My Entertainment World, sito specializzato che aggiorna gli attori sulle produzioni in corso.

Sono state annunciate anche le location. Il nuovo Tomb Raider seguirà le avventure di una Lara Croft più giovane e ingenua e verrà girato in Sud Africa e Inghilterra. Ma non è tutto! E' comparsa in rete una prima sinossi parziale che trovate di seguito: "Il film segue le avventure di una giovane Lara Croft alle prese con la sua prima spedizione archeologica in cui dovrà usare la sua forza e sfruttare le sue abilità per sopravvivere al folle culto dell'Isola in cui si trova e svelare i misteriosi segreti conservati in un antico sito."

Oltre ad Alicia Vikander, per il momento l'unico altro membro del cast è Walton Goggins che interpreterà l'antagonista di Lara Croft.

Tomb Raider approderà nei cinema il 16 marzo 2018.

