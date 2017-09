Tomb Raider: il primo trailer del reboot con Alicia Vikander

Warner Bros e MGM hanno condiviso il primo trailer ufficiale del film Tomb Raider che vede come protagonista il premio Oscar Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft.

Il nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco racconterà le origini dell'eroina e mostrerà la giovane quando, a 21 anni, si rifiuta di assumere il controllo dell'azienda del padre scomparso in modo misterioso, preferendo studiare a Londra e fare piccoli lavoretti pur di restare economicamente indipendente. La ragazza decide poi di investigare su quanto accaduto al padre e viaggia con destinazione un'isola giapponese dove è stato visto per l'ultima volta. Lara dovrà quindi andare oltre i propri limiti e immergersi in un mondo sconosciuto, cercando di sopravvivere.

Ecco il video in cui si vede il premio Oscar in azione nel ruolo dell'intraprendente eroina, alle prese con spettacolari sequenze d'azione:

Yesterday was the tease now today you get the meat and potatoes. Check out the trailer for #TombRaider! Releasing March 2018! Un post condiviso da Daniel Wu (@thatdanielwu) in data: 19 Set 2017 alle ore 12:52 PDT

Tomb Raider, diretto da Roar Uthaug arriverà nei cinema americani il 16 marzo 2018, e ha come protagonisti anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu.

