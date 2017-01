Tomb Raider: Dominic West sarà il padre di Lara Croft nel reboot

Le riprese del reboot di Tomb Raider sono ufficialmente iniziate e The Hollywood Reporter ha ora annunciato un nuovo arrivo nel cast.

Dominic West (The Wire, The Affair) interpreterà infatti il padre di Lara Croft, personaggio importante perché la giovane eroina interpretata da Alicia Vikander cercherà di completare le sue ricerche e scoprire antichi segreti, con lo scopo di ristabilire la verità sulla sua vita e sul suo lavoro.

Nel prossimo adattamento del famoso videogioco, diretto da Roar Uthaug, reciteranno anche Walton Goggins nella parte del villain e Daniel Wu nel ruolo di un capitano che aiuta la protagonista durante la ricerca del padre scomparso.

La sceneggiatura è stata scritta da Geneva Robertson-Dworet e il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 16 marzo 2018, distribuito dalla Warner Bros. in collaborazione con la MGM.

