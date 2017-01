Tomb Raider: Daniel Wu reciterà nel film tratto dal videogame

Daniel Wu, protagonista della serie Into the Badlands, è entrato a far parte del cast del reboot di Tomb Raider, il nuovo adattamento del popolare videogioco. La protagonista del progetto sarà Alicia Vikander, nella parte di Lara Croft.

L'attore avrà il ruolo di Lu Ren: il capitano di una nave che collaborerà con Lara, aiutandola durante la ricerca di suo padre.

Tomb Raider, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve, approderà nei cinema il 16 marzo 2018 e fa parte del cast anche Walton Goggins.

