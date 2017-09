Tomb Raider: Alicia Vikander si trasforma in Lara Croft nella featurette esclusiva

Lara Croft torna al cinema in una versione completamente nuova. Dopo Angelina Jolie, Warner Bros e MGM lanciano il nuovo Tomb Raider che vede protagonista il premio Oscar Alicia Vikander.

Il nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco racconterà le origini dell'eroina e mostrerà la giovane quando, a 21 anni, si rifiuta di assumere il controllo dell'azienda del padre scomparso in modo misterioso, preferendo studiare a Londra e fare piccoli lavoretti pur di restare economicamente indipendente. La ragazza decide poi di investigare su quanto accaduto al padre e si reca nell'isola giapponese dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta. Lara dovrà quindi superare propri limiti e immergersi in un mondo sconosciuto, lottando per sopravvivere.

Leggi anche:

Tomb Raider, diretto da Roar Uthaug, arriverà nei cinema americani il 16 marzo 2018. Nel cast anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu.

Nel dietro le quinte che potete vedere di seguito - un'esclusiva di Multiplayer.it - Alicia Vikander e il resto del cast raccontano il loro legame con il videogioco originale e l'esperienza sull'avventuroso set di Tomb Raider.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Tomb Raider: Alicia Vikander si trasforma in Lara...