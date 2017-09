Tom of Finland, il trailer del film sullo "scandaloso" illustratore gay

Tom of Finland, diretto da Dome Karukoski, è il candidato finlandese ai prossimi Oscar 2018, il film uscirà il 13 ottobre a New York e successivamente a Los Angeles e San Francisco. La pellicola porterà sul grande schermo la storia di Touko Valio Laaksonen, in arte Tom of Finland, un disegnatore e illustratore finlandese che ha messo nero su bianco le fantasie di una generazione, influenzando anche l'arte e la moda. Nel film vedremo Touko, tornato a Helsinki dopo aver preso parte alla Seconda Guerra Mondiale, dove fu discriminato per la sua omosessualità.

