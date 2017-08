Tom Holland sarà un eroe italiano in Beneath A Scarlet Sky

Tom Holland, star di Spider-Man: Homecoming, sarà il protagonista dell'adattamento per il grande schermo del romanzo Beneath A Scarlet Sky, scritto da Mark Sullivan.

Il bestseller racconta la storia di un eroe della seconda Guerra Mondiale: Pino Lella, un teenager italiano che vive una vita idilliaca fino a quando Milano viene bombardata e iniziano a emergere i dettagli delle atrocità compiute dai nazisti. Il giovane decide quindi di combattere e lottare per aiutare gli ebrei a fuggire attraversando le Alpi, salvando centinaia di persone. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, tuttavia, Lella viene obbligato a entrare nell'esercito tedesco e gli viene affidato l'incarico di autista, al servizio del generale Hans Leyers. Il giovane, successivamente, diventa l''osservatore' e assiste agli orrori compiuti durante l'occupazione nazista, segretamente condividendo informazioni importanti agli alleati. Pino si innamora poi di Anna, una ragazza che gli dà forza per continuare a lottare per il proprio futuro.

L'uomo ha attualmente 91 anni e vive a Milano.

Tra i produttori ci sarà anche Amy Pascal che ha acquistato i diritti per il libro e ha già collaborato con Tom in occasione del film dedicato a Peter Parker.

