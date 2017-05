Tom Holland, la star di Spider-Man si trasforma in Rihanna per Lip Sync Battle

Tom Holland, il protagonista di Spider-Man: Homecoming, ha dimostrato il suo talento come ballerino in occasione di una puntata speciale di Lip Sync Battle.

Durante lo show la giovane star si è esibito sulle note di un mix del classico Singin' in the Rain e Umbrella di Rihanna.

Tom, suscitando lo stupore dei presenti e della sua amica e collega Zendaya Coleman, non ha esitato a trasformarsi letteralmente nella pop star, ricreando l'ormai iconica coreografia che accompagna il brano.

Ecco l'incredibile video che ha conquistato gli spettatori:

