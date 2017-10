Tom Holland: il suo risveglio dall'anestesia diventa un meme!

L'attore Tom Holland, il protagonista di Spider-Man: Homecoming, ha condiviso online un divertente video che mostra il suo risveglio dopo l'anestesia fatta per rimuovere il dente del giudizio. Il filmato girato dal suo amico Harrison Osterfield e dal fratello Sam lo mostra confuso e ancora un po' addormentato, riuscendo quasi a scambiare il ghiaccio che ha in mano per il telefono cellulare.

Thanks lads for looking after me @hazosterfield @samholland1999! I feel 1/4 less wise haha Un post condiviso da (@tomholland2013) in data: 24 Ott 2017 alle ore 13:07 PDT

I fan hanno reagito online realizzando divertenti meme in cui si immortalano le espressioni di Tom, scherzando sul rischio di rivelare delle informazioni sui film della Marvel o sul momento in cui ci si risveglia rendendosi conto di aver dimenticato qualcosa di importante:

@TomHolland1996 marvel at Tom when Tom reveals a secret about a new movie on a live stream @Marvel pic.twitter.com/wdfkV7GzMe — Sophie Morgan (@Sophie0morgan) October 24, 2017

When you wake up in the morning and remember that you forgot the cardboard @TomHolland1996 sorry you're a walking meme ly pic.twitter.com/s7HcmyuXw4 — Dulce Holland (@Dulce_Medrano02) October 24, 2017

