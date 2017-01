Tom Hardy sui sequel di Mad Max: "Attendo la chiamata di George Miller"

Tom Hardy ha dichiarato di essere pronto a girare il già annunciato sequel di Mad Max: Fury Road e di essere solo in attesa di una telefonata da parte del regista George Miller.

L'interprete di Max Rockatansky ha infatti risposto a chi gli chiedeva se si gireranno i due prossimi capitoli della potenziale trilogia: "Sì, credo di sì! Non so quando inizieranno le riprese ma credo siano previste. Ci sono alcune cose in corso. Sto aspettando che mi chiamino!".

Hardy, già in passato, aveva svelato di essere entusiasta della possibilità di poter ritornare a interpretare Max e aveva confermato che Miller aveva già ideato due sequel in cui tornerà anche Furiosa, interpretata da Charlize Theron. L'attore aveva sottolineato: "E' un personaggio piuttosto affascinante, quindi sarà grandioso raccontare la sua storia. Il suo passato è davvero interessante e nel primo film si è solo accennato a quanto le è accaduto. Questo film è dedicato alla fuga, non c'è molto tempo per parlare. Si capisce che ha dovuto affrontare delle situazioni difficili ma c'è ancora molto da raccontare".

