Tom Hardy protagonista del war movie sulla Bosnia My War Gone By, I Miss It So

Tom Hardy sarà protagonista del war movie sulla Bosnia My War Gone By, I Miss It So, film basato sul libro omonimo del 1999 del giornalista inglese e corrispondente di guerra Anthony Loyd.

My War Gone By, I Miss It So sarà diretto e prodotto da Gavin O'Connor. Tom Hardy ha dichiarato: "My War Gone By è un racconto brutale, ma pieno di sensibilità che descrive gli orrori della guerra e la dipendenza da essi. Sono stato sconvolto dalle parole di Anthony, dal suo lavoro, dalle sue esperienze. Per me la sua voce e il suo libro sono molto importanti."

Anthony Loyd è cresciuto in una famiglia che si è distinta per la tradizione militare e ha sempre sentito storie di guerra ed eroi ancestrali. La sua esperienza bellica sul fronte è iniziata quando ha lasciato l'Inghilterra a 26 anni per documentare il conflitto in Bosnia. Per i successivi tre anni, il giornalista ha testimoniato gli orrori e i delitti di uno dei conflitti più sanguinosi e caotici mai visti in Europa tra Serbi, Croati e Mussulmani bosniaci. Avvezzo all'adrenalina dei combattimenti, ha fatto ritorno a casa combattendo la dipendenza da stupefacenti.

Presto vedremo Tom Hardy in un altro war movie, l'epico Dunkirk di Christopher Nolan, nei cinema italiani a partire dal 31 agosto.

