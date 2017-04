Tom Hardy insegue e blocca un giovane ladro per le strade di Richmond

Tom Hardy, nella giornata di domenica, ha quasi trasformato le strade di Richmond nel set di un film d'azione, secondo quanto riporta il sito di The Sun.

L'attore ha infatti inseguito un giovane che aveva rubato una moto e, dopo aver superato un semaforo rosso, si era scontrato con una macchina. Uno dei due ladri è stato fermato immediatamente, mentre il suo complice si è allontanato sperando di evitare la cattura.

La star di Taboo ha però assistito alla scena e ha iniziato correre, superando anche delle staccionate e dei muretti, prima di bloccarlo, controllare se aveva delle armi con sé e poi riportarlo sul luogo dell'incidente.

Un testimone, il ventiduenne Arun Pullen, ha dichiarato: "E' stato folle, come se fosse entrato in modalità supereroe in un film d'azione. Tom probabilmente stava camminando lungo la strada. E' partito all'inseguimento e sembrava furibondo. Se il ragazzino fosse stato abbastanza stupido da resistere penso che Tom avrebbe reagito".

Il giovane ha aggiunto: "Tom Hardy chiaramente non è un uomo con cui scherzare. Ha persino controllato i documenti del ragazzo prima che arrivassero i poliziotti. Gli ho chiesto cosa era successo e mi ha detto che l'ha rincorso attraverso il mio giardino sul retro e l'ha preso dietro l'angolo".

La fidanzata di Arun ha poi raccontato: "Sono una grande fan di Tom Hardy ed era sicuramente lui. Sembrava arrabbiato come appare in tv".

Il portavoce dell'attore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre i due giovani criminali sono stati arrestati.



