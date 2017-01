Tom Hardy critica i supereroi: "Sono troppo perbene"

Tom Hardy, attualmente protagonista della serie Taboo, ha criticato gli eroi proposti dal cinema in questo periodo ricco di adattamenti dei fumetti.

L'attore ha infatti paragonato Indiana Jones e Thor, personaggi interpretati rispettivamente da Harrison Ford e Chris Hemsworth, spiegando: "Uno aveva la possibilità di esprimere delle caratteristiche personali. Ora devi sempre avere l'aspetto di una persona reduce da una dieta vegetariana, che è andata in palestra, in parte Navy Seal, con valori realmente puri, dalla vita perbene e con una morale, e poi uscire e salvare il mondo da un pericolo imminente che non è affatto pericoloso".

Hardy, qualche giorno fa, non ha inoltre voluto rispondere alle voci che sostengono un suo coinvolgimento nell'ottavo capitolo della saga di Star Wars con la parte di uno stormtrooper, lasciando in sospese le teorie dei fan.

