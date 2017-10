Titanic, Kate Winslet: "Peter Jackson venne mandato via dal set"

Kate Winslet, in un'intervista rilasciata a Variety, ha rivelato che a metà degli anni Novanta tra Peter Jackson e James Cameron non c'era ancora un rapporto di amicizia e la situazione ha causato un piccolo problema "diplomatico".

La star ha infatti condiviso un aneddoto legato alla realizzazione del film Titanic: "Peter Jackson e sua moglie Fran Walsh erano a Los Angeles in quel periodo e hanno detto 'Oh, dobbiamo venire a salutarti'. Li ho portati sul set una domenica pomeriggio".

La visita si è però rivelata più complicata del previsto: "La guardia addetta alla sicurezza ci ha fermato e ci ha detto 'Non potete stare qui'. Fino a quel momento non ci avevo pensato. Erano miei amici".

La situazione però è migliorata nel tempo: "E' molto bello perché ora James Cameron e Peter Jackson si frequentano molto grazie alla Weta e al lavoro che sta compiendo sui film di Avatar. Ovviamente vuoi che venga a farti visita!".

