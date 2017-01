Tina Fey omaggia Carrie Fisher e dà consigli a Felicity Jones al SNL

Felicity Jones, la star di Rogue One: A Star Wars Story, ha fatto il suo debutto al Saturday Night Live in occasione del ritorno dello show sugli schermi americani. Durante il monologo di apertura dell'episodio, ha ricevuto un messaggio veramente speciale inviatole da Tina Fey.

L'attrice, apparsa in versione ologramma come la principessa Leia di Carrie Fisher, ha rassicurato l'interprete di Jyn Erso ricordandole che se Steven Seagal è riuscito a condurre il SNL può farlo anche lei. Tina ha poi consigliato di non prestare troppa attenzione ai critici e nemmeno al fatto che il presidente Donald Trump abbia rivelato di considerare il programma "triste e sopravvalutato".

Il messaggio della Fey è poi proseguito chiedendo di riferire al regista J.J. Abrams che è "tecnicamente pronta a recitare nei suoi film".

Ecco il divertente filmato:

Home News Tina Fey omaggia Carrie Fisher e dà consigli a...