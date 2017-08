Tin Star: Tim Roth e Christina Hendrick nel primo trailer della serie Amazon!

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale della nuova serie drammatica Amazon intitolata Tin Star. Lo show vedrà in ruoli da protagonista il vincitore del BAFTA Tim Roth e la pluri-nominata agli Emmy Christina Hendricks, star di Mad Men e Drive.

Tin Star è ambientato in Canada e racconta la storia di Jim worth (interpretato da Roth), un ex detective londinese che si è spostato con la sua famiglia sulle Montagne Rocciose per iniziare una nuova vita come capo della polizia in una tranquilla cittadina. Ma quando il paese viene invaso da una massa di operai della vicina raffineria petrolifera, la tranquillità svanisce sotto un'ondata di criminalità.

La serie prodotta dalla studio Kudos è scritta da Rowan Joffe (28 settimane dopo, The American) e verrà distribuita esclusivamente sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire dal 29 Settembre! Ecco il trailer:

Nel cast di Tin Star troviamo anche Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie, Christopher Heyerdahl, Roark Critchlow e Kevin Hanchard.

