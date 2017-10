Thoroughbreds: Anton Yelchin nelle foto del film di Cory Finley

Focus Features ha diffuso il poster e le prime immagini del film Thoroughbreds, diretto e scritto da Cory Finley.

Il lungometraggio racconta la storia delle amiche di infanzia Lily e Amanda che si riavvicinano in una città di provincia del Connecticut dopo anni che sono state distanti. Lily è diventata una teenager abituata all'alta società, frequenta le scuole più esclusive e ha fatto uno stage importante. Amanda, invece, ha un'acuta intelligenza e una personalità unica, venendo però esclusa a livello sociale. L'amicizia tra le due diventa ancora più profonda nel far emergere le tendenze autodistruttive che hanno dentro di sé, fino a portarle a ingaggiare un criminale locale, Tim, per liberarsi del patrigno di Lily, Mark.

Fanno parte del cast del progetto, in arrivo nei cinema americani il 9 marzo 2018, Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy e Anton Yelchin.

