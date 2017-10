Thor: Ragnarok, un nuovo spot dedicato alla temibile Hela

La Marvel ha diffuso un nuovo spot video promozionale del film Thor: Ragnarok, il cinecomic tratto dai fumetti della Marvel.

In questo capitolo della storia, Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana - per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l'Incredibile Hulk.

Ecco il video inedito dedicato proprio al personaggio affidato a Cate Blanchett e un banner inedito della versione IMAX:

Hela is here for the throne. Get tickets to see #ThorRagnarok in theaters November 3! https://t.co/7Py2PmGiq3 #Helaween pic.twitter.com/dsjmqC7v6T