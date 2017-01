Thor: Ragnarok - Ufficiale! Doctor Strange ci sarà

La notizia che segue non è certo una sorpresa, vista la sequenza post-credits di Doctor Strange, ma adesso arriva la conferma ufficiale del ritorno dello Stregone mistico sul grande schermo. Strange avrà un ruolo in Thor: Ragnarok. Nel corso di una presentazione della stagione 2017, il fan club ufficiale di Disney D23 ha aggiunto la seguente descrizione al film di Taika Waititi:

"Thor: Ragnarok a novembre porterà insieme al cinema Thor, Hulk e Doctor Strange. I tre dovranno affrontare nemici intergalattici vecchi e nuovi."

Per il momento non sappiamo quanto vasto sarà il ruolo di Strange nel film, ma va ricordato che il Dottore e Hulk hanno una lunga storia comune nei fumetti Marvel visto che, insieme a Namor, nel 1971 hanno formato gli originali Defenders. Una lineup dei Defenders assai diversa è in arrivo su Netflix nel corso dell'anno.

Nel cast di Thor: Ragnarok ritroveremo anche Tom Hiddleston Idris Elba, Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk e Sir Anthony Hopkins, oltre alle new entry Cate Blanchett e Tessa Thompson.

Diretto da Taika Waititi, il film arriverà al cinema il 25 ottobre 2017.

