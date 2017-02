Thor: Ragnarok, Tom Hiddleston parla del rapporto tra Loki e Thor

Tom Hiddleston, in un'intervista rilasciata a IGN, ha parlato di come si evolverà il rapporto tra Loki e Thor nel prossimo film Marvel, Thor: Ragnarok.

L'attore ha spiegato: "All'inizio del film, Thor ha molte domande e Loki, fedele a se stesso, non è disposto a dare molte risposte. Ma sono coinvolti martelli e la posta in gioco è più alta. Cate Blanchett, non è un segreto, avrà il ruolo della dea della morte, che porta distruzione al suo risveglio ed è un tipo di distruzione che Thor e Loki non hanno mai visto. Sarà più terrificante rispetto al passato. Quindi ritorneranno ad affidarsi alla loro fratellanza, pur essendo un rapporto fratturato, per scoprire cosa possono fare per fermarla".

Hiddleston ha poi aggiunto quale sarà l'approccio di Loki ai nuovi arrivi nella storia: "Penso che non apprezzi particolarmente Strange. Sì, i suoi poteri sono davvero impressionanti, ma Loki lo ha fatto per secoli, quindi perché dovrebbe importargli? Ma Hella è una cosa diversa ed è piena di sorprese, e potrebbe essere qualcuno con cui avrebbe potuto andare d'accordo, ma le circostanze sono cambiate".

La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda!

Ecco la trama:

Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

La regia del film è di Taika Waititi.

