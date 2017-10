Thor: Ragnarok, Tessa Thompson: "Valkyrie è bisessuale"

L'attrice Tessa Thompson, con un post condiviso su Twitter, ha confermato un dettaglio del personaggio di Valkyrie nella versione presente nel film Thor: Ragnarok, il nuovo progetto cinematografico tratto dai fumetti della Marvel.

La giovane star, rispondendo a un fan, ha infatti dichiarato: "E' bisessuale. E sì, le importa molto poco quello che gli uomini pensano di lei. E' stata una vera gioia interpretarla!".

Tra le pagine il personaggio ha una relazione con una donna ma non è stato rivelato se questo dettaglio sarà mostrato anche sul grande schermo.

She's bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL