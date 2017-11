Thor: Ragnarok, Taika Waititi svela il suo prossimo progetto: una commedia... nazista

Ora che Thor: Ragnarok si è confermato il blockbuster che tutti si aspettavano incassando 121 milioni al debutto negli Usa e oltre 427 milioni nel mondo, Taika Waititi sta pianificando di capitalizzare il successo in modo inaspettato: realizzando una commedia nazista. Il cineasta neozelandese ha svelato il progetto a Vice nel corso di un'intervista senza però anticipare troppi dettagli.

Dopo aver rivelato che "uno dei miei prossimi film sarà una pellicola in stop motion dedicata alla vita di Bubbles, lo scimpanzé di Michael Jackson", lo scatenato regista ha aggiunto che tra i suoi progetti vi è "un piccolo film che ho scritto tempo fa e che girerò l'anno prossimo. E' una commedia nazista."

Di fronte alla perplessità dell'intervistatore il quale ha avanzato l'ipotesi che i tempi potrebbero non essere ideali per questo tipo di progetto, Taika ha risposto: "Ma come. Ho scritto il film cinque anni fa e ora credo che sia il momento perfetto. I nazisti sono di nuovo cool".

