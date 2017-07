Thor: Ragnarok - Spoiler! I Funko Pop avrebbero svelato l'arrivo di un nuovo villain

Attenzione! Le foto dei Pop Vinyls from Funko dedicate a Thor: Ragnarok avrebbero svelato l'arrivo nel film di un nuovo villain. Assieme ai preannunciati Thor, Hulk, Loki, Hela, Grandmaster, Valkyrie, Heimdall e così via, nella collezione fa la sua comparsa anche il villain Surtur.

Surtur è un demone gigante che arriva da Muspelheim, la dimora dei demoni di fuoco della mitologia nordica. Il termine "Ragnarok" fa riferimento a una guerra che termina con la morte di tutti gli dei nordici; Surtur ha una lunga storia pregressa con gli Asgardiani e possiede la forza per combatterli fino allo stremo. Ovviamente il suo ingresso potrebbe avere conseguenze importanti non solo per Thor: Ragnarok, ma per l'intero Marvel Cinematic Universe.

Surtur è in grado di controllare il fuoco e usare Crepuscolo, la Spada del Destino, e l'Eterna Fiamma come armi nella sua crociata di morte e distruzione. Gli archi narrativi che lo vedono coinvolto e che potrebbero ricollegarsi a Thor: Ragnarok includono il Fuoco Gigante e Surtur che unisce le forze a Loki per tentare la conquista di Asgard e della Terra. A un certo punto Odino e Surtur si ritrovano bloccati in un'altra dimensione dove si uccidono a vicenda all'infinito. Solo Thor sarà in grado di liberare entrambi e fermare una volta per tutte questo ciclo violento.

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

