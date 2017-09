Thor: Ragnarok, nuovi character poster per l'atteso film Marvel!

I Dei della Marvel ci hanno benedetto oggi con una pioggia di nuovi poster per l'attesissimo blockbuster Thor: Ragnarok. Il film segna il terzo capitolo della trilogia dedicata all'iconico Dio del Tuono ancora una volta in compagnia del fratellastro Loki.

In questa nuova avventura comparirà anche un altro celebre ex-membro degli Avengers ossia lo scienziato Bruce Banner (Mark Ruffalo) meglio conosciuto con il nome della sua nervosa controparte verde, L'incredibile Hulk! I tanti character poster rilasciati dalla Marvel sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi, ogni personaggio è infatti raffigurato insieme ad un colore rappresentativo evocando così il look pop del film diretto da Taika Waititi com Chris Hemsworth e Tom Hiddleston. Ecco le locandine:

Fanno parte del cast anche Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok uscirà in sala il 25 Ottobre 2017!

